طريقة عمل رول الفلفل والجبنة

يعتبر رول الفلفل والجبنة من المقبلات سريعة وسهلة التحضير والتي يفضل تناوبها الكبار والصغار، لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمله كما جاءت على سي بي سي سفرة. المكونات 3 أكواب من الدقيق ملعقتان كبيرتان من السكر ملعقة ونص كبيرة من الخميرة كوب من الزبادي تلث كوب من الزيت رشة صغيرة من الملح الحشو نصف كوب من الجبن الكريمي فلفل ألوان ملعقة كبيرة من الزبدة ملعقة كبيرة من التوابل الايطالية كوب من الجبن المشكل مبشور 50 جرام من الزبده للوجه Advertisements 2 فص من الثوم ملعقة صغيرة من الاعشاب الايطالية طريقة التحضير نقوم بخلط الدقيق والسكر والخميرة مع رشة صغيرة من الملح ثم نقوم بإضافة الزبادي والزيت نقوم بعجن الخليط جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم نتركها قليلا لتتخمر ثم نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق نضع طاسة علي النار بها الزبدة ثم نضيف الثوم المفروم والاعشاب الايطالية والفلفل الالوان مع التقليب جيدا ثم نتركها لتبرد ثم نقود بوضع الجبن الكريمي علي العجينة المفرودة وفوقها الجبن المبشور والحشو المعد سابقا ثم نقوم بلف العجينة رول ونقطعها بواسطة سكين ثم نقوم برصها في صينية موضوع بها ورق زبدة ونرش على وجهها جبن مبشور ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى تمام النضج نضع زبدة في طاسة على النار معها الثوم والاعشاب ثم نصبه فوق وجه الرول ويقدم دافئا

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