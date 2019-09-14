ابنة أصالة: "سيبت كامبريدج بسبب ماما ووعدتها أخترع حاجة تخليها صغيرة"

قالت شام الدهبي، ابنة الفنانة أصالة، إنها تركت دراسة الدكتوراه في كامبريدج، لأنها لم تستطع ترك والدتها وأشقائها أو تحتمل بكاءهم المتواصل.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC"، أن رسالتها في الماجستير كانت تتمحور حول زيادة المادة الفعالة في الكريمات الجلدية التي تزيد من نضارة البشرة والجلد، وتقضي على عوامل السن، "وعدت ماما من صغري إني هخترعلها منتج يخليها جميلة على طول".

وتابعت أنها حصلت على منحة كاملة من كامبريدج دون أي تكاليف لكنها لم تستطع الاستمرار سوى عام واحد فقط، "ماما شجعتني على قرار الرجوع لمصر وإكمال الدراسة هنا".

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واستطردت: "جيت أول إجازة ومرجعتش، وكان حلمي إني أروح هناك، وأما كنت هناك وسط كل العظماء والحاصلين على نوبل واللي درسولي لكن مقدرتش أستمر أو أتحمل الغربة".

وعلقت أصالة على كلام ابنتها قائلة، "إحنا عائلة عاطفية جدا، وبنبوس ليل نهار، وبنام كلنا في سرير واحد، عيلة بيجمعها حب قوي جدا"، مضيفة أنها تعلم أن ما تقوله خطأ كبيروغير منطقي لكنها طبيعتها التي لا تسعى لتغييرها.