محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-
ثبّت نشطاء يدعون لمكافحة ظاهرة تغير المناخ أنفسهم بمادة لاصقة في باب قبل افتتاح أسبوع الموضة في لندن، اليوم الجمعة، سعياً للفت الانتباه إلى تأثير صناعة الملابس على البيئة.
وتعهد المتظاهرون الذين ينتمون إلى جماعة "إكستينكشن ريبيليون" بتعطيل أسبوع الموضة الذي يستمر خمسة أيام، حيث تقدم العلامات التجارية الفاخرة مثل بيربري وفيكتوريا بيكام وإرديم مجموعاتها للأزياء النسائية لربيع 2020.
وكانت الجماعة، التي نظمت احتجاجات كثيرة في الأشهر القليلة الماضية للمطالبة باتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ، قد دعت مجلس الأزياء البريطاني إلى إلغاء الحدث، حسب ما جاء في موقع "العربية".
ولصق خمسة محتجين يلبسون ثياباً بيضاء تحمل بقعاً شبيهة بالدماء أنفسهم على باب مدخل المبنى الرئيسي الخاص بفعاليات أسبوع الموضة.
ورقد محتجون آخرون لفترة وجيزة فوق بقعة من سائل وردي تعبّر عن الدماء. وجرى الاحتجاج قبل بدء عرض الأزياء الأول في الثامنة بتوقيت غرينتش.
وقالت الجماعة: "يدعو المحتجون صناعة الأزياء إلى قول الحقيقة بشأن مساهمتها في أزمة المناخ والبيئة".
وفي حديثها إلى "رويترز"، قالت كارولاين راش الرئيسة التنفيذية لـ"مجلس الأزياء البريطاني"، إن مطالب إلغاء أسبوع الموضة في لندن "لا تحل المشكلة من حيث الطريقة التي تحتاج الصناعة أن تتصدى بها لحالة الطوارئ المتعلقة بتغير المناخ".
وأسبوع الموضة في لندن هو المحطة الثانية في موسم الأزياء الذي يستمر لمدة شهر وبدأ في نيويورك وينتقل بعدها إلى ميلانو وباريس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالدماء .. هكذا استقبل مدافعون عن البيئة أسبوع الموضة في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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