ابنة الفنانة أصالة: دموع أمي غيرت حياتي.. وبسببها تفوقت

قالت شام الدهبي، ابنة الفنانة أصالة، إن والدتها غيرت حياتها من طالبة كسولة إلى متفوقة بموقف واحد.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC"، "بلغوها وأنا في سوريا بعد مرجعت من السفر إني مش بذاكر وبتعب المدرسين، فقعدت معايا تعيط، وتقولي أنا بتعب وأسافر بلاد عشان أعيشك في أحسن عيشة عشان تبقي كويسة وإنتي مش بتذاكري".

وتابعت، "قالتي مش عايزاهم يقولوا عليكي مستواها مش كويس عشان بنت فنانة، كلمة بنت فنانة دي بتقتلني وتقتل ماما وهي دي الكلمة اللي غيرت مجرى حياتي كله، عشان كدا دايما بقول أنا بنت أصالة مش بنت فنانة".