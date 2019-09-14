"زياد" يُدشن جروب على واتسآب للعناية بالشعر: "الموضوع مش للبنات بس"

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره، يُدعى زياد أشرف، على تدشين "جروب" على موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" للعناية بالشعر مُطلقًا عليه أسم "HAIRY POTTER"، حيث قام بكتابة منشور على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب فيه: "هنعمل واتسآب جروب للناس المهتمه بشعرها، هننصح بعض وهنجاوب على أسئلة بعض وهنتشارك الروتينز المختلفة لمستقبل وشعر أفضل".

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أوضح أشرف، في حديثه لـ"هن" أنه بدأ اهتمامه بشعره منذ 5 سنوات تقريبًا، حيث رأى أن الاهتمام بصحة وشكل الشعر شيء مهم، وغير مقتصر على الفتيات والسيدات فقط، نظرًا لأنه يُعد شكلًا من أشكال النظافة الشخصية والاهتمام بالذات.

ومنذ فترة قريبة اقترح أحد أصدقاء زياد عليه أن ينضم إلى "جروب" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للعناية بالشعر الـ"كيرلي"، ولكنه وجد أن هذا الجروب عشوائي للغاية، وغير مفيد، حيث إنه لم يستطع الحصول على المعلومات التي يحتاجها عن طريقه، فقرر تدشين جروب خاص به، يجمع فيه كل المعنيين بالأمر، ليتشاركوا خبراتهم المختلفة وتجاربهم مع العناية بالشعر.

ولاقت فكرة زياد الكثير من الإقبال من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث استطاع في أقل من ساعة جمع عدد ليس بقليل من الراغبين في الانضمام للمجموعة من رجال وسيدات من مُختلف الفئات العمرية: "في إقبال كبير جدًا على الفكرة من الولاد والبنات، أكيد البنات أكتر بس ده مايمنعش أن عدد الولاد مش قليل".