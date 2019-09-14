ابنة أصالة: ماما متحكمة جدا.. وبعمل follow للمختلفين معاها على السوشيال

قالت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، إن والدتها متحكمة لدرجة كبيرة جدا، ومسيطرة، وهو ما اندهشت منه أصالة، وذلك خلال فقرة خاصة باسم "لحظة الحقيقة" في برنامج "معكم" وأضافت أنها تتبع (follow) أشخاص على السوشيال ميديا بينهم وبين والدتها خلاف.

وأضافت خلال استضافتها ووالدتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC"، أن دلالات سيطرة أصالة الأم وتحكمها وصلت إلى أنها أصرت على ترك دراستها في كامبريدج، خوفا عليها، "ماما متحكمة لدرجة إنها رجعتني وسيبت دراستي في كامبريدج"، مضيفة أنها كثيرا ما تغضب بالمنزل وتصرخ فيها.

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وتابعت شام: "ماما عايزة كل حاجة مفيهاش غلطة، خصوصا مني، لأنها بتنظرلي نظرة كبيرة جدا، وخصوصا عشان أنا الكبيرة عايزاني زي مهي رسمالي في دماغها". مشيرة أنها "مستحيل تزعق لخواتي الصغيريين مهما عملوا"، لأن صغار السن.

وأكدت ابنة أصالة أنها تربت على حرية التعبير، لذلك من الممكن أن تتبع (follow) لأشخاص على السوشيال ميديا بينهم وبين والدتها خلاف، مشيرة أنها متأكدة أن والدتها تنهي هذه الخلافات سريعا، لذلك لا تنخرط فيها. فيما ردت أصالة أنها ديموقراطية في تربية أبناءها.