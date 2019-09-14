الامارات | ميحد حمد يغني بصحبة العود بالمجمّع الثقافي

شكرا لقرائتكم خبر عن ميحد حمد يغني بصحبة العود بالمجمّع الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مسرح المجمع الثقافي، الليلة قبل الماضية، حفلاً للفنان الإماراتي ميحد حمد، الذي أذهل الحضور بمجموعة من أشهر أغانيه الإماراتية التقليدية.

ويضم تراث ميحد حمد، الذي اكتسب شهرة كبيرة بوصفه أحد رواد الأغنية التراثية الإماراتية، أكثر من 1400 أغنية على مدار 38 عاماً. كما يشتهر بجانب أغانيه الوطنية بأغانيه عن الصحراء، والتي عادةً تكون بصحبة العود.

كما عرف ميحد حمد بتعاونه مع المؤلف والمغني الأميركي تيريس جيبسون، بالإضافة إلى العديد من كبار المؤلفين العرب، وغيرهم من الفنانين.

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وغنى ميحد حمد قصائد، كتبها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

يشار إلى أن المجمع الثقافي يشهد برنامجاً حافلاً، إذ استضافت مكتبة أبوظبي للأطفال بالمجمع، خلال أسبوعها الافتتاحي، معرض «رحلة بين الكلمات» الذي ركز على إبراز دور كتب الأشكال المتحركة المجسمة في تعلم القراءة والكتابة. كما يستضيف المجمع في القاعة الرئيسة ومساحات الطابق الأرضي حتى 15 ديسمبر المقبل المعرض الفردي «نجاة مكي: إضاءات»، الذي يسلط الضوء على النهج التجريبي والمنفتح الذي تتبناه الفنانة نجاة مكي في مقاربتها للسرديات الجغرافية والتاريخية، التي تأثرت بها.

ويحتفى المجمع الثقافي، أيضاً، بعودة ورش عمل «المرسم الحر»، من خلال إطلاق برنامج جديد يركز على التثقيف الفني، إلى جانب استحداث «بيت الخط» ليكون مساحة مخصصة لتعليم فنون الخط العربي.