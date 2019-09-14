الامارات | «الفجيرة الثقافية» تحتفي بالحبتور بـ «درع التسامح»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أخيراً، برجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بـ«درع التسامح»، تقديراً لمساهماته وعطاءاته.
وجاء التكريم خلال زيارة وفد الجمعية إلى مقر مجموعة الحبتور في دبي، واطلع الحبتور خلال الزيارة على رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها، وأبرز إنجازاتها وخططها المستقبلية.
وأكد رئيس الجمعية خالد الظنحاني، أهمية تكريم الشخصيات الوطنية التي تحدث فارقاً في حياة الناس، مشيراً إلى أن خلف الحبتور أحد الوجوه البارزة في مسيرة العمل الوطني وخدمة المجتمع.
من جهته، أشاد الحبتور بجهود الجمعية، واصفاً «الفجيرة الثقافية» بأنها نموذج مميز للعمل التطوعي يحتذى به على مستوى الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدولة.
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