الامارات | 71 ألف شخص بلغوا عمر الـ 100 في اليابان

شكرا لقرائتكم خبر عن 71 ألف شخص بلغوا عمر الـ 100 في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير حكومي ياباني، أمس، أن أكثر من 70 ألف شخص بلغوا عمر الـ100 عام للمرة الأولى، مسجلين بذلك رقماً قياسياً للعام الـ49 على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في التقرير، أن الرقم زاد بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 71 ألفاً و238 شخصاً، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نحو 88% من هؤلاء. ونشر التقرير قبيل عطلة «يوم احترام المسنين» العامة التي توافق بعد غدٍ.

وشهدت اليابان زيادة سريعة في عدد المعمرين (ممن بلغوا 100 عام أو أكثر)، منذ أن أحصت الحكومة للمرة الأولى أن 153 شخصاً تجاوزوا سن الـ100 في عام 1963. وتجاوز العدد 10 آلاف عام 1998، و20 ألفاً عام 2012، حسب التقرير.

يشار إلى أن أكبر معمرة في العالم وسجلتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية هي اليابانية كين تاناكا البالغة من العمر 116 عاماً، التي تعيش في مدينة فوكوكا في جنوب غربي البلاد. وولدت تاناكا في الثاني من يناير 1903. وتواجه اليابان عبئاً سكانياً متزايداً بعد عقود من تسارع وتيرة الشيخوخة بين السكان وانخفاض معدلات المواليد.