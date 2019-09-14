الامارات | الإمارات تحتفل باليوم الوطني الرمزي في «إكسبو 2019 بكين - البستنة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفل باليوم الوطني الرمزي في «إكسبو 2019 بكين - البستنة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم المجلس الوطني للإعلام احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات، في جناح الدولة بمعرض «إكسبو 2019 بكين - البستنة»، في جمهورية الصين الشعبية، الذي يختتم فعالياته في السابع من أكتوبر المقبل، إذ تم تخصيص يوم وطني رمزي للدول المشاركة، تستعرض فيه عاداتها وتقاليدها الأصيلة أمام المشاركين والزوار في المعرض.

حضر الاحتفال مدير عام المجلس الوطني للإعلام منصور إبراهيم المنصوري، وسفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، علي عبيد علي الظاهري، والأمين العام لغرفة الصين للتجارة الدولية يو جيان لونغ، والمفوض العام لجناح الإمارات في المعرض الدكتور راشد خلفان النعيمي.

وفي كلمته التي ألقاها في الحفل، قال مدير عام المجلس الوطني للإعلام «تربطنا مع الصين علاقات صداقة وشراكة متجذرة، تمتد لأكثر من 35 عاماً من الانسجام والتناغم، إذ إن هذه العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين تترجمها الزيارات الرسمية لقيادتي البلدين الصديقين، وجسدت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة الماضية، تطلعات قيادتي البلدين بشكل مستمر إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين».

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وأضاف أن «رؤية والدنا المؤسّس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، صاحب المقولة الشهيرة (أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة)، كانت مصدر إلهام لنا لتطوير القطاع الزراعي في دولة الإمارات، ومعرض إكسبو 2019 بكين يتوافق في أهدافه مع استراتيجية الدولة، والنهج الذي تتبناه لتخضير الصحراء وتطوير الزراعة، وأسهم في عرض جهودنا بالتعريف بإنجازات الإمارات في تحويل الصحراء إلى واحات خضراء، باستخدام التقنية المتقدمة».

وأكد المنصوري أن مشاركة الإمارات في معرض إكسبو 2019 بكين، تكتسب أهمية خصوصاً مع بدء العدّ التنازلي لتدشين «إكسبو 2020 دبي»، مرحباً بجميع المشاركين لزيارة دبي ومعرض إكسبو 2020، الذي سيشكل منصة لتحفيز الإبداع والابتكار والتعاون على مستوى العالم.

يذكر أن دولة الإمارات تشارك في إكسبو 2019 بكين، تحت شعار «تخضير الصحراء»، وتعد مشاركتها الأولى من نوعها في معرض إكسبو الزراعي، ويعرض جناح الدولة الذي يقام على مساحة 1850 متراً مربعاً، 80% منها على شكل حديقة، تطور القطاع الزراعي في الدولة، ويركز على مجموعة من المحاور الرئيسة.