الامارات | أفراح المحيربي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المحيربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل سعيد مطر حمر عين المحيربي بمناسبة زفاف نجله حمرعين إلى كريمة سيف بطي حمر عين المحيربي. حضر الحفل، الذي أقيم في مدينة أبوظبي، عدد من كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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