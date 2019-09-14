الامارات | هنا الزاهد في ليلة العمر.. أميرة من «ديزني»

شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد في ليلة العمر.. أميرة من «ديزني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل الفنان أحمد فهمي بزفافه إلى الفنانة الشابة هنا الزاهد، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

ورغم إحاطة العروسين الحفل بإطار من الخصوصية، إذ فضلا في البداية أن يكون الزفاف تقليدياً، بأحد فنادق الفخمة على النيل وسط الأهل والأصدقاء والمعارف من الدرجة الأولى، فإن الحفل حظي باهتمام كبير، وحضرته نخبة من أبرز الإعلاميين والنجوم.

جاء في مقدمة حضور الزفاف الذي نظم أخيراً، الفنانون: كريم عبدالعزيز وأشرف عبدالباقي وأحمد عز وهشام ماجد وشيكو ومحمد عبدالرحمن وأكرم حسني وبيومي فؤاد وعمرو يوسف وويزو وطلعت زكريا ويوسف الشريف وماجد المصري وشريف منير وفتحي عبدالوهاب وشريف منير وروجينا وأشرف زكي، والفنانة إسعاد يونس، والإعلامية منى الشاذلي، والإعلامي عمرو الليثي.

وأصيبت والدة هنا الزاهد بحالة بكاء شديدة في زفاف ابنتها، وتحول المشهد السعيد إلى بكاء شديد بعد أن انخرطت شقيقات العروس مع والدتهن في توديع هنا لبيت الزوجية.

وأهدى أكرم حسني أغنية خاصة للعريس أحمد فهمي، بمناسبة الزفاف.

كما أثار دخول أحمد عز ضجة كبيرة بالحفل، إذ التف حوله معظم المعازيم من أقارب العروسين طلباً للتصوير معه ومصافحته، ما أخل بإيقاع الحفل لدقائق.

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وارتدت العروس فسناناً بسيطاً على شكل «أميرات ديزني». وأكدت أنها كانت تحلم بهذه الإطلالة منذ طفولتها، وحققتها في زفافها.

كما أصر العروسان على الرقص على أنغام معظم أغاني المهرجانات المصرية الشهيرة، وأبرزها «العب يالا»، و«لأ لأ».

يذكر أن أحمد فهمي صور فيلمه الجديد في بلغاريا مع أحمد عز ومصطفى خاطر، وعاد منذ أيام فحسب، وترك هنا الزاهد تتابع بنفسها التفاصيل النهائية للزفاف، وصرح بأنه تعمد ذلك لأنه أقام حفل الزفاف بناء على رغبتها، ويعتبره ملكاً خاصاً لها تحدد تفاصيله كما تشاء.

يذكر أن هذه هي الزيجة الثالثة لأحمد فهمي، إذ عقد قرانه من قبل على شهد رمزي ابنة الموزع والمنتج الراحل محمد حسن رمزي، وبعدها تزوج منة حسين فهمي ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين، وعقب زواج استمر ثلاث سنوات تقريباً وقع الطلاق.

وشاركت هنا الزاهد مع أحمد فهمي، في رمضان الماضي، في بطولة مسلسل كوميدي بعنوان «الواد سيد الشحات».