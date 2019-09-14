الامارات | أكبر رافعة في العالم تسهم في بناء محطة نووية بريطانية

شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر رافعة في العالم تسهم في بناء محطة نووية بريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد أكبر رافعة في العالم لرفع أكثر من 700 من أثقل القطع من مكونات أول محطة نووية جديدة تُبنى في بريطانيا، منذ أكثر من عقدين.

وذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير لها أول من أمس، أن هذه الآلة، توجد حالياً في مكان مشروع «هينكلي بوينت سي» التابع لشركة «إي دي إف» الفرنسية، وتبلغ كُلفته 19.6 مليار جنيه إسترليني (24.1 مليار دولار) في جنوب غرب إنجلترا. وتستطيع الرافعة أن ترفع ما يصل إلى 5000 طن، أو ما يعادل وزن 1600 سيارة، في المرة الواحدة، ووصلت أجزاء الرافعة على متن 280 شاحنة من بلجيكا.

ويبلغ طول الرافعة 250 متراً، وتعمل بـ12 محركاً، ويمكنها رفع 5000 طن في مساحة يبلغ نصف قطرها 40 متراً.