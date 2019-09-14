الامارات | نشطاء يسعون لتعطيل أسبوع الموضة في لندن

شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء يسعون لتعطيل أسبوع الموضة في لندن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثبت نشطاء يدعون لمكافحة ظاهرة تغير المناخ أنفسهم بمادة لاصقة في باب قبل افتتاح أسبوع الموضة في لندن أمس، سعياً للفت الانتباه إلى تأثير صناعة الملابس على البيئة.

وتعهد المتظاهرون بتعطيل أسبوع الموضة الذي يستمر خمسة أيام، إذ تقدم علامات فاخرة، مثل بيربري وفيكتوريا بيكام وإرديم مجموعاتها للأزياء النسائية لربيع 2020.

وكانت الجماعة، التي نظمت احتجاجات كثيرة في الأشهر القليلة الماضية للمطالبة باتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ، قد دعت مجلس الأزياء البريطاني إلى إلغاء الحدث.

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ولصق خمسة محتجين يلبسون ثياباً بيضاء تحمل بقعاً شبيهة بالدماء أنفسهم على باب مدخل المبنى الرئيس الخاص بفعاليات أسبوع الموضة. ورقد محتجون آخرون لفترة وجيزة فوق بقعة من سائل وردي، وقالوا إن هذا للتعبير عن الدماء.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس الأزياء البريطاني، كارولاين راش، إن مطالب إلغاء أسبوع الموضة في لندن «لا تحل المشكلة من حيث الطريقة التي تحتاج الصناعة لأن تتصدى بها لحالة الطوارئ المتعلقة بتغير المناخ».

وأسبوع الموضة في لندن هو المحطة الثانية في موسم الأزياء الذي يستمر شهراً، وبدأ في نيويورك وينتقل بعدها إلى ميلانو وباريس.