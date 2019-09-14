مهنياً: اسبوع رائع ودسم مع وجود الشمس في برجك التي لا تزال تحمل اليك الاحتفالات المهنية والاجتماعية ما يجعلك تسيطر على الاجواء الفلكية بداية مع وجود القمر في برج الحمل بين السبت والاثنين في البيت الثامن الذي يقدم لك فرصة ومجال كي تحسن امورك وتتراجع عن خطوة او مبادرة غير نافعة فترة مناسبة لذلك مطلوب منك المرونة في اتخاذ القرارات الجذرية والمصالحات والتسويات لتجتاز مرحلة من النفوذ والمعنويات القوية والوضوح فتتخذ قرارات حكيمة وتبدو متفائلاً تثبت عن جدارة وتقدم أفكاراً رائعة واقتراحات مميزة، .يتابع الحظ دورته مع انتقال القمر يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الثور الصديق الذي يشكل مثلثامع الشمس من برجك من اقوى ايام الاسبوع دعم وآمال كبيرة ومسيرة جديدة متفائلة محطة مثمرة معنويات قوية عزيمة قوية حماسة وقدرة على رؤية الامور بطريقة واضحة وشفافة تساعدك على حسم الامور ما يجعلك تقفز الى الامام وتسجل نقاطاً لصالحك تتبدل الاحوال الفلكية ونوعية الوقت مع انتقال القمر الى الجوزاء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برجك في اعلى نقطة في الدائرة الفلكية ما ينذر بالتراجع النفسي الصحي المعنوي والمالي بالاضافة الى وجود المريخ ايضا في برجك وقد تكون آثاره ضاغطة وصعبة على مواليد العشرية الاولى التي تسبب بعض الحوادث الجسدية والجروح والوقوع واعمال العنف ويحذر من السفر، سواء بالسيارة أو بالطائرة، في هذه المرحلة.

عاطفياً: بالرغم من انتقال كوكب الحب من برجك الا انك لا تزال تتمتع بالسحر والجاذبية والانسجام والتفاهم مع الشريك والاولاد والاحبة تكثر اللقاءات والمواعيد والمناسبات والافراح حيث تعرف جديداً وتجديداً في حياتك الزوجية والشخصية للعازب تعيش لحظات ممتعة فتخرج للقاء الناس وتكون اجتماعياتك ممتعة جداً حيث تمارس جاذبية مذهلة وتحقق ما تريد

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

العام الجديد لمواليد برج العذراء يحمل البشرى في العمل وتحقيق الأرباح

تعرف على التوقعات الفلكية وأبرز أحداث الأسبوع لمواليد "برج العذراء"