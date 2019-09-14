تنتظرك أمور سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنيا:ً اسبوع جيد جدا مع وجود الشمس في العذراء في البيت الثاني بيت المال بيت الثقة بالنفس والقدرة والكفاءة والحظوظ والنشاط بالاضافة الى انتقال الزهرة وعطارد الى الميزان الصديق والمشتري في القوس الذي يقدم لك اجواء ايجابية جدا ورابحة فتدخل صفحة جديدة بين السبت والاثنين مع وجود القمر في الحمل الصديق فتكون الفترة الاجمل فترة رائعة تفتح امامك مجالات للخلق للابتكار للابداع للكتابة للسفر والهجرة كل الامور تسير بطريقة ايجابية ما يجعلك تتمتّع بقوّة مميّزة وتنطلق واثقاً بنفسك لإنجاز المهمّات الصعبة ورسم طريقك بحرّية وتحديد اهدافك. لكن سوف تتبدل المواقع الفلكية مع انتقال القمر الى برج الثور في مواجهة برجك يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من العذراء ما يجعلك تطل على ايام متشابكة الاوضاع، تحمل اليك أخباراً غير جيدة ، وتضعك أمام تحديات وعراقيل فتشعر ان الضغوط تكثر لا تتهور ان سمعتك على المحك وانت المسؤول عن تدبير الامور مسؤوليات كثيرة بانتظارك في البيت في المكتب تصرف بطريقة مدروسة ولا تتسرع ولا تتهور نصل الى عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الجوزاء الصديق ليشكل مربعا مع الشمس من العذراء يومي الخميس والجمعة في بيت التحالفات والمساعدات والدعم فتحقق ارباح وتعوض عن خسارة فترة جيدة تحمل إليك أخباراً طيبة وستطال الايجابيات مختلف الاصعدة في حياتك سواء كنت عاملاً او رب عائلة ستلمس تسارعاً في الحياة المهنية فتنشط تحركاتك فتبدو حازماً وجازماً بحيث لا تحبطك مشكلة ولا تخيفك صعوبة.

عاطفيّاً: لا تزال الاجواء العاطفية والعائلية جيدة جدا مع انتقال الزهرة كوكب الحب والرومنسية الى برج الميزان الصديق الذي يحمل لك اوقاتاً سعيدة تكلل ايامك وتوقعك في حب الشريك من جديد لقد حان الوقت المناسب لاصلاح اي خلل والسير مجدداً على الطريق الصحيح للعازب يشير كوكب الزهرة من برج الميزان الصديق الى ارتباط رسمي كخطوبة او زواج

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