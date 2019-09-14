تنتظرك تغييرات كبيرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: يتحدث هذا الاسبوع عن تغييراً كبيراً في المواقع الفلكية مع انتقال الزهرة وعطارد الى معاكسة برجك بالاضافة الى انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحمل بين السبت والاثنين الذي يحمل معه توترا ارتباكاً وبلبلة اجواء هادئة فانت بحاجة الى الحماس والتنظيم والوضوح في هذه المرحلة التي تسلط الاضواء على المسؤوليات والمتطلبات المهنية والعائلية والاجتماعية بالاضافة الى المعاملات القانونية والادارية من الضروري ان تكون جاهزا لا تتصرف بطريقة عشوائية كي لا تعرض نفسك لخيبات كثيرة فما عليك الا ان تتصرف بطريقة مدروسة وخفف من مزاجيتك يعود الحظ ويدعمك مع انتقال القمر الى الثور الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من برج العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء في موقع جيد مناسب وداعم فتتبدل الظروف لمصلحتك من افضل ايام الاسبوع التي تعطيك نوع من قدرة على التضامن والتحالف والتفاعل مع الاخرين ايام جيدة بناءة وناجحة تساعدك الحظوظ وتقوى شعبيتك نصيحة تعاون مع الاخرين ولن تخيب

نصل الى عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجوزاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج العذراء فتتغير الاجواء وتخف الحركة وتتراجع طموحاتك واهدافك كما تعيش فترة اللااستقرار المشكلة انك سوف تنام على اخبار وتفيق على اخبار متعبة يتغير المسار وتخف الحماسة ايام بطيئة فاشلة هادئة تماما حاول ان ترفه عن نفسك وابتعد عن اتخاذ قرارات كبيرة كي لا تندم.

عاطفياً: تكون الاوضاع الفلكية مشوشة ما يجعلك تراوح مكانك، على الصعيد العاطفي، بسبب انتقال الزهرة كوكب الحب والشهرة الى مواجهة برجك من الميزان وقد تعيش بعض البلبلة مع الشريك، مراجعاً حساباتك أو مواجهاً صعوبة في المحافظة على الاتزان والتفاهم مع الاهل والاولاد للعازب, اجواء متشنجة وضاغطة وعلى الارجح قد تقع ضحية المزاجية التي يمارسها الحبيب..