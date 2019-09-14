تنتظرك نجاحات مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: الاخبار الدسمة تصل تباعا مع وصول الزهرة وعطارد الى برج الميزان الهوائي الصديق تودع مرحلة صعبة وتختم الاسبوع بنجاح وتفوق على كافة الاصعدة عاطفيا ومهنيا بالاضافة الى وجود القمر في برج الحمل بين السبت والاثنين الذي يعطيك حماسة كبيرة ويلطف الاجواء من حولك فتزداد شعبيتك من دعم وتشجيع ووقفة تضامنية معك تجعلك من الابراج الناجحة واللافتة للنظر نشاطات متعددة مشاركة يغمرك الحظ بكرمه ومكافآته الثمينة. نصل الى الفترة الاضعف مع انتقال القمر الى برج الثور يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من برج العذراء المواجه لبرجك فتتعقد الامور بسبب توتّر او قلق انها ايام ضعيفة فارغة من الطاقة زهق هدوء زعل احباط انزعاج سلبية تاخير بلبلة سؤ تفاهم ايام مثقلة بالتحديات والاعباء تطلّب منك أن تكون متيقّظًا وشديد الحرص على مستوى عطائك تتبدل الاحوال الفلكية مع انتقال القمر الى برجك في عطلة الاسبوع ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج العذراء يومي الخميس والجمعة ما يعني ان الامور تنقلب راسا على عقب لمصلحتك تكبر المعنويات وتتقدم بخطى ثابتة لتحسين وضعك المهني والعائلي ضاعف جهودك كي تنجح سواء كانت امور لها علاقة بسفر او عودة من سفر او تحضير للعام الدراسي والاكاديمي اسبوع ممتاز ايجابي يحمل لك الكثير الكثير من الاخبار والاحداث السارة.

عاطفياً: تكون الأجواء العاطفية والشخصية متفائلة وداعمة، تحت تاثير الزهرة الذي يدخل الى الميزان الصديق يهتف قلبك من جديد وتكون مستعدًّا لإعادة النظر ببعض الأخطاء ولطيّ صفحة الماضي للعازب احتفالات افراح سعادة احتمال ان تفكر بزواج او خطوبة عجقة عاطفية حب محبة انسجام.

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