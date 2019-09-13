"لانش بوكس بيتي".. حيلة "سناء" للتخفيف عن الأمهات في المدارس

بدء العام الدراسي الجديد، لم يدق الناقوس حول الدروس الخصوصية، والمذاكرة، ومهارات التعليم فقط، فشراء الأدوات،والبحث عن مُعلم أفضل، وملابس الدراسة، وأيضًا محاولة إيجاد أفضل نظام غذائي للطلاب أمر يهم العديد من الأهالي.

ويعد الـ "لانش بوكس" أحد اهتمامات الأمهات، فهن يبحثن عن أفضل الأطعمة، وأكثرها صحة لتحضيرها لأولادهن، خلال مدة الدراسة، إلا أن إنشغال بعضهن وعدم درايتهن بالأطعمة المناسبة قد يشغلهن عن الأمر.

«وجبة مدرسية دليفرى»، فكرة سناء محمد، موجه أول تربية رياضية، لمساعدة الكثير من أولياء الأمور بمحافظة الإسماعيلية بالتزامن مع بداية العام الدراسى الجديد.

فاستغلت "سناء" موهبتها فى طهى المخبوزات لفتح مشروع يعينها على العيش وتساعد من خلاله أولياء الأمور فى إعداد وجبات صحية ومفيدة لأبنائهم:

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«فيه كثير من أولياء الأمور بيشتغلوا، وأطفال مامتهم متوفية، والدهم مش بيقدر إنه يعمل ليهم الاكل، بحاول أساعدهم، وأوفر لهم خدمة سريعة».

أصناف متنوعة من المخبوزات تتفنن «سناء» في صناعتها على مدار العامين الماضيين، كي تحوي تلك الوجبات، كافة العناصر الغذائية اللى تشجع الأطفال على الأكل.

كان الإقبال الكبير على مشروعها منذ اليوم الأول، إشارة لكي تستمر وتتحفز على الاستمرار، مُعلقة: «أولياء الأمور مرحبين بالفكرة، لأن الأكل جودته حلوة، وسعره على قد الإيد، وفى نفس الوقت نضيف وشكله حلو، ومُحكمة، مفيش أكل بيقع منها».

متابعة:«فى ناس بتطلب منى كل يوم الأوردر وفى ناس بتطلب كل أسبوع وبعرفهم طريقة تخزينه وتسخينه».

وعن الأسعار التي تطرحها «سناء»، أوضحت إنها تتراوح بين 10 و25 جنيهاً، وتختلف حسب الحجم والحشو.