بفستان واسع.. أول ظهور لـ حنان مطاوع بعد الولادة

نشرت الإعلامية، إنجي علي، مقطع فيديو جديد بصحبة الفنانة حنان مطاوع، خلال مهرجان الفضائيات العربية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "حنان" في المقطع، مرتدية، فستان طويل وفضفاض، بدرجة من البيبي بلو، بتصميم الأوف شولدر، وتميز ببعض الفصوص المُرصعة من أعلى.

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كما اعتمدت حنان على الشعر الأسود "الويفي" مع مكياج تُرابي مميز.

ويعد هذا الظهور هو الأول للفنانة، بعدما وضعت مولودتها الأولى "أماليا" مؤخرًا، إذ علنت الفنانة حنان مطاوع، وضع مولودتها الأولى، من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، من خلال نشر صورة تجمعها بزوجها ومولودتهما ووالدتها الفنانة سهير المرشدي، داخل غرفة العمليات، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأرفقت تعليقًا على الصورة قالت خلاله، "من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين، بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس".