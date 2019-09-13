تنتظرك أمور مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا داعم ومساعد تحت تاثير الطوالع الفلكية الايجابية من الشمس في العذراء التي تحمي مصالحك وترافق خطواتك لكن سوف تكون بداية الاسبوع صعبة تجعلك معرّضاً لبعض الاهتزازات والتعب والملل والضجر والانزعاج وتتطلب منك المرونة والدبلوماسية حتى تتجنب تأزيم الامور تحت تأثير القمر من برج الحمل المواجه لبرجك بين السبت والاثنين لذلك ابتعد عن الاستفزاز ولا تخلق لنفسك المتاعب، إرض بالتسويات وقدّم تنازلات في الوقت المناسب.يعود الحظ حليفك ويبرم دولاب الحظ لصالحك مع انتقال القمر الى برجك يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من العذراء في بيت التقدم بيت الحب والرومنسية بيت التوفيق وبيت المنافسات والانجازات الواعدة فتفتح الابواب في وجهك وتجعلك تتقدم وتحقق ما تريد ما يجعلك تتميّز عن الجميع باهتماماتك وقد تأخذ جواب نهائي التقدم بانتظارك لكن مطلوب منك ان تحلل بمنطق كي لا تخسر ولا تضيع الوقت الثمين بالامور السطحية فترة رائعة تحمل إليك المفاجأت والهدايا وقد تحقق ربحًا ملموسًا وتقدّمًا كبيرًا في العمل. تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى برج الجوزاء يومي الخميس والجمعة ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العذراء اي في بيت المال انتبه من مصاريف وكن واعيا على برمجة الامور بحكمة ولا تتصرف بطريقة عشوائية او بطريقة مبالغ بأمرها احتمال تنزعج او تلوم نفسك وتندم نظم الامور والملفات والمستحقات المالية اسبوع جيد وممتاز تنجح بطريقة كبيرة اخبار سارة ومكافآت.

عاطفياً: لا تزال الاجواء العاطفية تسيطر على حياتك العاطفية فلن تشعر بالوحدة هذا الأسبوع ولن تعاني من الشعور بالنقص بل ستتمتع بجاذبية وبحبّ للحياة تحت تاثير كوكب الحب الزهرة من برج الميزان للعازب تكون بأمان وبإمكانك تطوير العلاقة والذهاب بها نحو مستويات عالية من الثبات والثقة.

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