مهنياً:انطلاقة اسبوع مثمرة ومهمة والجو العام جيد جدا لا بل ممتاز مع وجود الكواكب مجتمعة في برج العذراء الصديق والقمر في برجك بين السبت والاثنين يعطيك قوة جرأرة كي تاخذ قرارات مهمة ومعنويات تجعلك تحقق كل امنياتك فتحصل على نتائج سريعة خاصة في الامور التي انت بحاجة ان تسمع جواب عنها ستكون الرابح الاكبر هذه الفترة ، وسوف يلمع نجمك ويشع، تصادفك ظروف مميّزة تسلّط كل الاضواء على مهاراتك القيادية والادارية وعلى شجاعتك في اتخاذ المبادرة نحو التسوية والحلّ تتابع الحظوظ وتكون المعنويات مرتفعة جدا يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الثور اي الى البيت الثاني بيت المال فيقدم لك المكاسب والارباح ليتشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من العذراء بحيث يشجعك على الاستمرار وتكثيف الجهود لتحقيق المكاسب المالية وعلى اقتحام المجهول بدون خوف او تردد مزوداً بمعنويات مرتفعة وعزيمة هائلة واندفاع رائع فترة مميزة من النجاح والتألق تبرز خلالها مواهبك، وتحقق فيها بعض الأمنيات تختم الاسبوع بطريقة ممتازة مع انتقال القمر الى برج الجوزاء الى بيت الحياة الناشطة والتحركات البناءة والسفر والزيارات بيت الكلام والحوار والتواصل مع الاخرين فتتحمس للعمل وسيكون بانتظارك جدول اعمال مليئ بالمواعيد والتطلعات والامال والانتقال الى مرحلة مهمة اسبوع مهم يقدم لك بداية جديدة صفحة جديدة مهمة جدا لها علاقة بمكتب جديد او عمل جديد.

عاطفيّاً: انتقال كوكب الزهرة الى برج الميزان المواجه لبرجك لا يناسبك فتهدأ وتيرة الحياة العاطفية والعائلية نسبياً وتبتعد لا شعورياً عن الاضواء والأجواء الصاخبة والبلبة التي قد تسبب لك القلق انتبه ولا تاخذ قرارات حاسمة خلال هذا الاسبوع ولا تسمح لنفسك بالجري وراء الافكار السوداء للعازب, قد تكون معرّضاً لبعض الاهتزازات ويتطلب منك وقاية وحرصاً، حتى تتجنب الأسوأ.

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