تنتظرك أحداث سعيدة ومهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً:الاجواء الفلكية لا بأس بها نوعا ما جيد بسبب المثلث الفلكي الترابي والمربع الفلكي والخبر الاهم انتقال القمر الى برجك في عطلة الاسبوع الذي يقدم لك تطورات كبيرة تخدم مصالحك بداية السبت والاحد القمر في الجدي في مثلث فلكي مع الشمس من العذراء في بيت الانشغالات والتطوير والتحديث والبدء بنظام جديد صحي غذائي ومهني ان وجود القمر في الجدي يدعمك ويحمل اليك التغيير والتأييد ونوع من الحظ ويعطيك قوة وذكاء لتصحح الامور كل الاجواء ايجابية ناشطة تتسارع الاحداث لمصلحتك وتستفيد من الاجواء الجيدة حاول ان تحلحل الامور قبل وصول القمر الى الدلو بين الاثنين والاربعاء فلا تتوقع اي جواب او اي انفراجات او اي خير يقين حاول ان تقوي نفسيتك وشخصيتك وان ترفه عن نفسك كن لبقا وهادئا ولا تستعجل الامور وانتبه من الافكار السوداء ممكن ان تخيب آمالك او تحزن ابتعد عن الفوضى والبلبلة حاول ان تحلحل الامور بهدوء وراع اوضاعك الصحية يتبدل المشهد الفلكي لصالحك مئة بالمئة ويبرم الدولاب لصالحك وتدخل في مرحلة مهمة ناشطة مليئة بالاخبار الجيدة والاجوبة الايجابية والحاسمة مع انتقال القمر الى برجك ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العذراء يومي الخميس والجمعة فترة مهمة تحمل انفراجات فرح سعادة تعطيك نتيجة مثمرة لجهودك وتتوفق في حسم الامور كما تريد عطلة اسبوع نشيط افكارك ايجابية خصصه لحشد الدعم والتأييد.

عاطفياً: يتحدث كوكب الزهرة عن ازمة عائلية او اهتمامات شخصية حلل ما يحصل معك بموضوعية استشر قلبك وعقلك معا ولا تقع ضحية الثرثرة والشائعات حاول ان تظهر اهتماما اكبر بما يقوله الشريك واعطه ثقتك وتأييدك كي تكسب دعمه للعازب تميل الى إثارة الخلافات حاول ان تبتعد عن الاجواء الصاخبة .