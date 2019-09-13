تنتظرك أمور مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد جدا ثلاثة ايام القمر في برجك يقدم لك شيء جديد فتثمر النتائج وتكون بداية صفحة جديدة تؤسس فيها لمرحلة رئيسية جديدة لكن سوف تعاني من تراجع يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الى الجدي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العذراء ما يجعل المناخ العام ضاغطا انتبه انها ايام ضعيفة مزعجة فلكيا من اسوأ ايام الاسبوع كن حذر وابتعد عن المغامرات فقد تفقد السيطرة على الامور نصيحة خصص هذه الايام كي تريح اعصابك وترتاح ولا تتوقع اي تغيير قبل ان يصل القمر الى برجك بين الاثنين والاربعاء لتبدأ الحركة وتتتغير التأثيرات من سلبية الى ايجابية تفرح وترتاح وتبدأ التطورات والاخبار الجيدة بالوصول اليك من ارتباط مهني وشخصي من تسويات وانفراجات وتغييرات كبيرة بانتظارك قادر ان تحصل على النتيجة التي تريدها والتعويض عن الخسائر فلديك الكفاءة والقدرة على تحليل المستجدات بأعصاب باردة وأسلوب منطقي.اما بالنسبة الى عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الحوت المائي يومي الخميس والجمعة اي الى البيت الثاني بيت المال بالنسبة لبرجك ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج العذراء لذلك انتبه من فواتير مسائل مالية او ملفات مليئة بالاغلاط والالتباسات لا تغامر باموالك انتبه لمعنوياتك ولنفسيتك ولا تقع في فخ الاستفزازات والتحديات حاول ان تبقى ثابتاً في موقعك وتعامل مع الامور بمنطق وذكاء اسبوع جيد تتغير فيه الظروف وتستطيع ان تحول الايجابيات الى صالحك.

عاطفياً: أسبوع رومانسي داعم للروابط يحمل معه الفرص والأجواء الممتازة عائليا وشخصيا تحصل فيه على ما تريد من ارتياح وتقدم ومصالحة قد تعرف لقاءات سعيدة تحت تأثير كوكب الحب من برج العذراء الصديق الذي يحمل معه الحب الانسجام التعاطف والطمأنينة سوف تنعم باهتمام الشريك ودلاله. للعازب اسبوع جيد ومثمر ولا بد من التحرك باتجاه المزيد من التواصل والاهتمام.

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