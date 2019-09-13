أسبوع مهم جدًا وإيجابي مثمر على كافة المستويات

مهنيا: اسبوع مهم جدا ايجابي مثمر على كافة المستويات سبعة ايام دسمة فلا يوجد اي ظرف سلبي الشمس والكواكب في العذراء الترابي الصديق والقمر في برجك يومي السبت والاحد ما يعني تاثيرات فلكية مجتمعة في مواقع مهمة تساعدك على بحث كل التطورات بالاضافة الى المثلث الفلكي من برجك الذي يجعلك تفاوض وتساوم بمهارة من اجمل الاسابيع حاول ان تستفيد من النجاحات قدر المستطاع وبالتالي لديك القدرة على ادخال الكثير الكثير من التنويع ان كل المسائل العالقة تجد لها الحلول والنتائج المرضية فتنطلق في نوعية جديدة ملفات مفاوضات عقد معين وستأخذ نتيجة جيدة تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى برج الدلو بين الاثنين والاربعاء اي الى البيت الثاني بيت المال الذي يعطيك طاقة كبيرة وربح ومكاسب كبيرة لكن نظم الامور وفكر جيدا كيف تنظم طريقة مصروفك فترة غير سلبية لكن الاعتدال والانتباه مطلوب كذلك سوف تتسهل الامور مع انتقال القمر الى برج الحوت الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج العذراء يجعلك قادرا على التنويع والتغيير فانت تتمتع بحظوظ كثيرة ومميزة وافكار ذكية تلفت الانظار قادر ان تنهي اعمالك بكل براعة فترة جيدة جدا ومناسبة للسفر او العودة من سفر باختصار اسبوع ممتاز بناء مفيد يخلق صفحات جديدة متنوعة وواعدة.

عاطفياً: قد يتغير قدرك وقد تعرف حياتك العاطفية والاجتماعية انعطافاً مهّما نحو الافضل تتحسّن العلاقة الزوجية، ويسيطر جوّ من الألفة والمحبة ويخيّم الارتياح والهدوء مع الاولاد والاهل .للعازب قد تلتقي الحب عن طريق الصدفة او تعاود التواصل مع شخص ابتعدت عنه قسراً لم يوافق الاهل على زواجك منه.

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