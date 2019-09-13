محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:- أمنية قلاوون
يعاني البعض من توقف التنفس أثناء النوم خلال فترة 10 : 30 ثانية، وفيها يحدث انقطاع إمداد الأكسجين للجسم ما يوقظ الدماغ لثوانٍ وجيزة، وتشير هذه الحالة إلى عدة مشكلات صحية يجب معالجتها.
ويستعرض «الكونسلتو» خلال الصفحات التالية 4 أسباب لمتلازمة توقف التنفس أثناء النوم، حسب الدكتور عبد الباسط صالح، أستاذ الأمراض الصدرية بطب جامعة المنصورة ونقلًا عن موقع «WebMD».
للمزيد عن أسباب لتوقف التنفس أثناء النوم.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر اللحمية من بينهم.. 4 أسباب لتوقف التنفس أثناء النوم (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.