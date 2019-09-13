اللحمية من بينهم.. 4 أسباب لتوقف التنفس أثناء النوم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:- أمنية قلاوون

يعاني البعض من توقف التنفس أثناء النوم خلال فترة 10 : 30 ثانية، وفيها يحدث انقطاع إمداد الأكسجين للجسم ما يوقظ الدماغ لثوانٍ وجيزة، وتشير هذه الحالة إلى عدة مشكلات صحية يجب معالجتها.

ويستعرض «الكونسلتو» خلال الصفحات التالية 4 أسباب لمتلازمة توقف التنفس أثناء النوم، حسب الدكتور عبد الباسط صالح، أستاذ الأمراض الصدرية بطب جامعة المنصورة ونقلًا عن موقع «WebMD».

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