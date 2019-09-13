منها تساقط الشعر.. 8 تغيرات جسدية تنتظرك بعد الولادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

عادة ما تواجه النساء بعد الولادة كثير من التغيرات الجسدية، والتي تصيبهن بالضيق والألم في بعض الأحيان، ما يستلزم المتابعة مع الطبيب المختص.

ووفقًا لما جاء بموقع "Parents"، إليك أبرز التغيرات التي تحدث للنساء بعد الولادة، والتي تتمثل في :

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1- تساقط الشعر

يبدأ الشعر بالسقوط بعد مرور أسابيع قليلة من الولادة، حيث تفقد السيدة في الطبيعي 100 شعرة يوميًا، ولكن تزداد نسبة سقوط الشعر بصورة أوضح خلال الـ6 أشهر الاولى بعد الولادة، وبعدها سوف يبدأ الشعر بالرجوع إلى صورته الطبيعية.

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