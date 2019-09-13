6 نصائح لإطلالة متميزة بالبدلة الكلاسيكية الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري:

نشر موقع Cheatsheet، عن نصائح لازمة لإضافة الأناقة الكاملة للبدلة الكلاسيكية الشتوية، ومن هذه النصائح:

1- اختيار البدلة الصحيحة

لا بد من تنسيق البدلة مع المناسبة التي تذهب إلهيا، فبدلة العمل تختلف عن بدلة الزواج، لكن إذا كنت ترتدي بدلات كثيرة في فصل الشتاء، فيراعي عند اختيارها أن تكون من القماش الصوف الخفيف، الذي يمتد لثلاثة مواسم (الخريف والشتاء وأوائل الربيع).

2- طبقات البدلة

يهتم الرجال دائمًا بالطبقات، كونها مفتاح البقاء دافئًا في فصل الشتاء، لكن الموضة الحديثة تسير نحو تقليل عدد طبقات البدلة، مع تعويضها بملابس داخلية حرارية تمنحك قدر من الدفء.

3- الشراب الكلاسيكي الصوف

عندما تكون الأيام باردة أو ممطرة، ستحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الحماية ضد البرد، لذا لا تهمل قدميك، وقم بتبديل الجوارب القطنية الخاصة بك بخامة الصوف، والذي يمكنك العثور عليه بسهولة بألوان وأنماط مناسبة للمكتب.

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4- ارتداء معطف شتوي

حتى إذا اخترت بعناية الأقمشة التي ستبقيك دافئة في الشتاء، لن يكون قميصك والسترة الخاصة بك هي دفاعك الوحيد ضد البرد والأمطار، لذا من المفضل اختيار سُترة أو "معطف" من خامة الصوف، واختر لونًا متباينًا، مع البدلة مثلاُ إذا كانت البدلة باللون الاسود يمكن أن يناسبها سترة باللون االرمادي أو البيج، أو الأسود.

4- الجوانتي

من الأفضل حماية يديك من البرد، ولذلك عليك اختيار قفازات من الصوف.

5- الاسكارف الشتوي

يمكنك تكسير جميع القواعد مع هذه القطعة من إطلالتك سواء بالألوان أو بالمنقوشات، ويُفضل أن تكون من الصوف.

6- القبعة الكلاسيكية

الحفاظ على الرأس دافئة هام خلال فصل الشتاء، ويمكنك الاعتماد على الألوان مثل الأزرق الداكن أو الرمادي الفاتح أو الأسود بما يتناسب مع المظهر الكلاسيكي للبدلة.