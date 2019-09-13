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أجمل تسريحات الشعر المجعد مستوحاة من النجمات

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محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى

للشعر المجعّد إطلالة ساحرة، إذ تشبه تجعيداته الشخصيّة الغامضة التي تتوقين لاكتشافها، وتجدين بين ثناياه مئة طريقة للوقوع في حبّه. وضمن الخطوات الأولى في التعامل مع شعركِ المجعّد هي إيجاد التسريحة التي تروق لكِ وتناسب ملامح وجهكِ، ثم إيجاد الطريقة الأنسب لتنفيذها، ولا يمكن أن نغفل عن أهمية البحث عن المستحضرات الأفضل للعناية بالشعر وترطيبه.

إن تمكنتِ من إيجاد تسريحة تعودين إليها باستمرار، فإن ذلك سيساعدكِ على توفير الوقت والجهد الذي تقضينه في تسريح شعركِ، وذلك بإضافة لمسات التجديد في كل مرة، حسب ما جاء في مجلة "فوج".

جمعنا لك أفكاراً عصريّة وأنيقة من إطلالات النجمات بالشعر المجعد حتى تستوحي منها أفكاراً لتسريح شعركِ وتصبحين ملكة الشعر المجعد هذا الموسم.

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ذكرتنا هذه التسريحة بانطلاقة النجمة بيونسيه مع فريق “ديستنيز تشايلد”. وعدا عن كون تسريحة ذيل الحصان المرفوعة دارجة بين النجمات في هذا الموسم تحديداً، فهي إطلالة عمليّة بسيطة توحي بكثافة الشعر وحيويّته، كما أنها تناسب إطلالة بيونسيه أثناء العروض الموسيقيّة التي تتطلب كثيراً من الحركة على المسرح.

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استبدلت أيقونة عروض الأزياء ناومي كامبل إطلالتها المعتادة بالشعر المستعار الطويل والناعم، وحضرت عروض الأزياء في باريس لموسم خريف 2019 بتسريحة شعر مجعدة قصيرة وأنيقة بلون الكراميل الخلاب.

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يمكن أن تجددي إطلالتكِ بالصبغة الشقراء مع الخصل الفاتحة المنتشرة داخله، فذلك سيضفي لتسريحة شعركِ إشراقة مثاليّة تعيد صيحة الثمانينات.

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إيمان همام هي واحدة من أيقونات الشعر المجعد، تبدو إطلالاتها أنيقة في أي وقت، حيث تعتمد تسريحات متنوعة ومختلفة في كلّ مرة. في هذه الإطلالة أعلاه اختارت العارضة ذات الأصول المغربيّة المصريّة أن تجمع شعرها إلى الخلف مع الغرة الجانبيّة، وتتألق بدون أي جهدٍ يذكر.

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اذا كنتِ من صاحبات الشعر المجعد وظننتي أن هذا سبب يمنعكِ من قصّ الغرّة القصيرة، فيجب أن تغيري رأيكِ. فالغرّة المجعدة على الرغم من أنها تتطلب اهتماماً خاصاً إلا أنها سترتقي بإطلالتكِ وتجعلها متجددة باستمرار.

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تبتكر الممثلة الشابة يارا شهيدي تسريحات مختلفة للشعر المجعد في كلّ مرة، حتى أصبحنا نتشوق لمشاهدة إطلالاتها على السجادة الحمراء فهي تلهمنا تسريحات مختلفة للشعر المجعد. إن كنتِ تبحثين عن تسريحة سهلة وسريعة فشاهدي صورتها أعلاه، حيث عمدت النجمة إلى جمع شعرها إلى الأسفل مع فرقة من المنتصف. احرصي على استخدام المستحضرات المرطبة للشعر حتى تحافظي على تسريحة شعركِ لمدة أطول.

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أطلالة الشعر الرطب تعدّ دائما فكرة جيدة مهما كانت طبيعة شعركِ، شهدناها في إطلالات العديد من النجمات وعارضات الأزياء من بينهن زيندايا وآلان ارينجتون. اجعلي منها أطلالة أيقونيّة تظهر طبيعة شعركِ المجعد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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