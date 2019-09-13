"سما" تحصد جائزة أفضل ممثلة مسرحية.. ووالدتها: "بنتي فنانة وفخورة بيها"

لم تتوانَ سما سمير عن تحقيق حلمها في مجال التمثيل المسرحي، على الرغم من صغر سنها، 18 عاما، وانشغالها بشهادة الثانوية العامة، استطاعت أن تنال إعجاب الجميع، كما كرمتها إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، كأفضل ممثلة مسرحية عن دورها بمسرحية جزيرة الحياة، ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح المصري.

لعبت الفنانة الشابة في العرض دور طالبة بليدة، تكره التعليم والكتب والمدارس، وتفضّل اللعب على كل شيء، ويحاول المقربون منها تقويمها فيفشلون، حتى تهبط على جزيرة الحياة، لتخوض هناك تجربة حياتية وتعليمية ممتعة، بلقائها الأول مع حاكم الجزيرة، الذى يضعها فى اختبار معرفى لعناصر الحياة، وتخوض اختبارات على الجزيرة مع أمير الأعاصير وأميرة المياه وأمير الطاقة، وفى نهاية المطاف تتحول من البلادة إلى الإجادة، ويتعلم معها الأطفال ما هى عناصر الحياة ومكونات جسم الإنسان ونسبة الماء فى الكرة الأرضية، أخرج العرض أحمد الغزلانى، وألفه حسام الدين عبد العزيز.

قالت جيهان جودة، مدير متابعة بالتربية والتعليم، ووالدة "سمير": "ابنتى فنانة بالمسرح القومى، مسرح الطفل بقصر الثقافة، منذ أن كانت تلميذة في الصف الخامس الابتدائي، أنا ووالدها تربويان، وحرصنا على تحفيز بناتنا الثلاث للاشتراك فى الأنشطة المدرسية".

وأعربت "سما" عن سعادتها البالغة لتكريمها وحصادها المركز الأول عن دورها في المهرجان القومي، وتتمنى الالتحاق بكلية الإعلام، وخوض ورش تمثيلية، جنبا إلى جنب، كما تطمح في العمل بالتليفزيون مستقبلا، "سبق وحصدت مركز ممثلة أولى على مستوى الإقليم عن مسرحية جزيرة الحياة، وأديت الكثير من الأدوار المهمة في مشواري القصير، ونفسي ألعب دور شهرزاد، نظرا لاهتمامي الشديد بمسرحيات التراث".