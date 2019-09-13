من الخطوبة للإنجاب.. صور تسرد مشوار مؤمن زكريا مع نصفه الحلو

ظهور بدى صادمًا لمشجعي الكُرة المصرية، بطله لاعب الأهلي السابق، مؤمن زكريا، الذي حلّ ضيفا على برنامج "اللعيب" عبر فضائية "mbc مصر" أمس الخميس.

بتلعثم واضح بالحديث، وملامح بدت شاحبة، كشف اللاعب عن تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر، مؤكدا أنها نتيجة تعرضه لأزمة نفسية، ليتصدر لاعب النادي الأهلي سابقًا، مؤمن زكريا محركات البحث.

وبعيدًا عن اللاعب الكروي، ومُحرز الأهداف بالنادي المصري البورسعيدي، والزمالك، ومن ثم الأهلي، يبقى لـ "زكريا" عالمه الخاص، بصحبة زوجته "ريهام" والذي يحرص على توجيه الرسائل الرومانسية لها بين الحين والآخر، فور زواجهما في أبريل 2017.

ويرصد "هُن" عدة صور تسرد مشوار مؤمن زكريا مع نصفه الحلو، من الخطوبة للإنجاب.

جمعتهما قصة حُب منذ عدة سنوات، رُبما من قبل انتقاله لصفوف النادي الأهلي المصري، تكللت فيما بعد بإعلان خطوبتهما، في أغسطس 2015.

بإطلالتها البسيطة، وبنفس طريقة تشجيعه وقت إحراز الهدف، ظهر مؤمن زكريا ونصفه الحلو "ريهام"، بحفل خطبتهما البسيطة التي اقتصرت على الأهل والأقارب.

وعقب عامين من إعلان الخطبة، قرر "زكريا" عقد قرانه على الأخيرة في 2017، بحضور الأقارب وبعض اللاعبين، بالإضافة للجهاز الفني لمنتخب مصر حينها بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

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فمن التنزهات اليومية، والمناسبات الرسمية والعائلية، وأداء مناسك العُمرة، يحرص لاعب أُحد الحالي، على اصطحاب زوجته معه باستمرار، ونشر صورهما سويًا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في محاولات منه لتوثيق تلك اللحظات الخالدة بذهنه، ومشاركتها مع متابعيه.

يذكر أنه فور ظهور مؤمن، أمس، حرص العديد من اللاعبين، والجماهير بمختلف الانتماءات، على توجيه رسائل الدعم والتشجيع للاعب.