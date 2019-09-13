كريمة تدمج بين الموروث الشعبي والمسرح الحديث في "بهية"

تسعى كريمة بدير، المخرجة المصرية، لبلورة دور المرأة المؤثر في المجتمع من خلال أعمالها، التي تستمدها من الموروث الشعبي وتقدمها في قالب فني حديث، إيمانا منها بحرية المرأة وأهميتها.

وأعادت بدير تقديم ملحمة ياسين وبهية بزاوية مختلفة لقصة الحب، التي انتهت نهاية مأساوية في مسرحيتها "بهية"، وكان الأداء الحركي هو المحور الرئيسي للممثلين بدلا من الاعتماد على الحوار ودعمتها برقصات فولكلورية على إيقاعات عالمية مزجت فيها بين الموسيقى الشرقية والغربية.

وقدم المسرحية فرقة فرسان الشرق للتراث التابعة لدار الأوبرا المصرية، وشارك في بطولة العرض الذي لم يتجاوز الساعة هاني حسن وياسمين سمير بدوي وإسلام محمد ورضا رنجو ونوران محمد ونادر جمال.

وقالت المخرجة، عقب عرض المسرحية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، إنها تتمنى أعادة تقديم التراث الشعبي الغني بالكنوز على المسرح حتي يقبل عليه الجمهور، بالإضافة الى انها تحاول الدمج بين الموروث الشعبي والمسرح الحديث، والاستفادة من جميع جوانبه سواء الديكور أو الموسيقى أو الإضاءة، وسبق أن قدمت بعض أعمالها بهذا الشكل، وفقا لـ "رويترز".

وأضافت كريمة أنها تستعد لعرض عمل جديد يلقي الضوء على قوة المرأة وأنها قامت بإخراج عرضي (دعاء الكروان) القائم على قصة لعميد الأدب العربي طه حسين و(ناعسة) المستوحى من الموروث الشعبي سابقا.

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وكان عرض (بهية)، قد سافر في مايو إلى الأردن، وفاز بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان ليالي المسرح الحر، كما شارك في أغسطس بالمهرجان القومي للمسرح المصري، لينتهي به المطاف بمسرح الجمهورية ليل الخميس.

ولعبت الموسيقى دورا مؤثرا في عرض (بهية) فكانت أداة فاعلة في نقل الأحداث والتحكم فيها صعودا وهبوطا، بجانب أداء الممثلين الرشيق والديكور والأزياء.

واعتمدت كريمة التنوع في الموسيقى المصاحبة للعرض وهي في معظمها موسيقى عالمية مزجتها بالتيمة الشهيرة من التراث الشعبي لياسين وبهية.

وأضافت، "هناك أيضا مقاطع من الموسيقى الهندية وربما لفت هذا انتباه البعض، لكن هذا كان عن قصد لأن من وجهة نظري الموسيقى لغة عالمية لا تخاطب شعبا معينا أو دولة بعينها، وبهية التي أتناولها في العرض ليست هي الفتاة المصرية فقط بل هي رمز يمكن إسقاطه علينا جميعا، فهي أنا أو أختي أو أمي أو القرية أو الوطن أو أي دولة".

و(بهية) أحد عرضين مصريين ضمن 20 عرضا عربيا وأجنبيا في الدورة السادسة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الذي بدأ الثلاثاء الماضي ويستمر حتى 19 سبتمبر أيلول.

وعروض المهرجان غير تنافسية وتهدف في الأساس للتبادل الثقافي والتعرف على أحدث الأعمال التجريبية المنتجة عالميا.