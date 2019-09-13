"أخيرا اتجوزت حب حياتي"... هنا الزاهد تعلق على حفل زفافها من أحمد فهمي

شاركت الفنانة الشابة، هنا الزاهد، متابعيها، بلقطات مصورة عدة من حفل زفافها، على الفنان أحمد فهمي، والذي اُقيم، مساء الأربعاء الماضي.

ونشرت "الزاهد"، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة تجمعها بالأخير، معلقة بعبارة باللغة الإنجليزية، "أخيرًا تزوجت من حب حياتي".

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وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، أقيم أول أمس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم والإعلامين منهم، أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلي وعمرو يوسف وكندة علوش.

وتألقت هنا بعدة إطلالات خلال الحفل، حيث ظهرت المرة الأولى بفستان أبيض لامع، منفوش قليلًا، من توقيع سامو هجرس، في حين تألقت في منتصف الحفل بآخر من الشيفون والجوبير.

كما تألق "فهمي" ببدلتين، بألوان الأبيض والأسود.