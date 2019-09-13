الشرطة الكويتية تحتجز أستاذا جامعيا بتهمة هتك عرض طالبة

ذهبت الفتاة إلى أستاذها في الجامعة، وقدمت طلبا بإعادة أحد الاختبارات التي أدتها بالفعل، إلا أن الطلب قوبل برد فعل غريب وغير متوقع جعل الطالبة تدخل في حالة هستيرية، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

توجهت الطالبة إلى أحد مخافر الشرطة في دولة الكويت، وبدأت في رواية ما حدث لها داخل الحرم الجامعي لجامعة "الشدادية"، وهي إحدى جامعات الكويت التي فتحت أبوابها للتو، وقالت إنها توجهت إلى معلمها الأكاديمي طالبة منه إعادة أحد الامتحانات التي أدتها.

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وأكملت الفتاة أنها فوجئت بدكتور الجامعة يغادر مكتبه متوجها إلى الباب، ويغلقه عليهما بالمفتاح، قبل أن يمسك بيديها ويقبلها، ويطلب منها أن تكون هادئة، ثم يتحسس جسدها، ما كان منها إلا أن انفعلت بشدة وأصبحت في حالة هستيرية توجهت على إثرها لقسم الشرطة.

وأمام رجال الشرطة قالت الفتاة إنها لم تصدق ما حدث لها، وتم استعداء الأكاديمي إلى المخفر، إلا أنه انكر التهم التي وجهت إليه كلها، وتم حجزه عدة أيام على ذمة التحقيقات.

وسجلت قضية هتك عرض بالإكراه وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة للوقوف على ملابساتها.