أحمد عكاشة: المرأة أقوى وأكثر تحملا.. لكن الرجل عقله أكبر

قال الدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي البيولوجي، إن المرأة أقوى بيولوجيا من الرجل، وأكثر تحملا، وعرضة للأمراض النفسية، مشيرا إلى أن نهضة البلاد العربية تعتمد على تمكين المرأة، والديمقراطية، والتعليم طبقا لتقرير الأمم المتحدة.

وأضاف خلال المؤتمر الأول لصحة المرأة، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تحت عنوان "تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030" برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمجلس القومي للمرأة.

وأوضح عكاشة أن معظم الاتصالات العصبية في مخ الرجل تجري بين الأمام والخلف، وذلك يعني تفوق المهارات المكانية، والتحكم العضلي والحركي، أما في مخ المرأة، فتجري معظم الاتصالات من ناحية إلى أخرى بين الفص الأيسر والأيمن، وهذا يعني تفوق الأنثى في المهارات اللفظية وقدرات الفراسة.

وأضاف أن هناك اختلافات معرفية بين الرجل والمرأة حيث تتميز المرأة بالطلاقة اللفظية، السرعة الإدراكية، الدقة، والمهارات الحركية الدقيقة، فيما يتميز الرجل بالمعرفة المكانية، الذاكرة العاملة، والقدرات الحسابية.

وأشار إلى أن حجم مخ الرجل أكبر من حجم مخ المرأة 12,8%، ووزن مخ الرجل 1336جم، بينما وزن مخ المرأة 1198 جم، لافتا إلى أن كبر مخ الرجل 11.5% لا يعني الكثير، حيث أن وزن مخ الفيل والحوت أكبر من الإنسان ولكنهم ليسوا بذكاء الإنسان، مضيفا أن المرأة أقوى بيولوجيا، مشيرا إلى ارتفاع عدد وفيات الأطفال بين الأولاد.

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وأكد عكاشة أن أعباء المرأة تتمثل في: الدورة الشهرية، الحمل، الولادة، الرضاعة، وسن اليأس والمعاناة من الأمراض النفسية، بالإضافة إلى الأعباء الحياتية، فهي: "طباخة، شغالة، بتشتري طلبات المنزل"، وتقوم أيضا بنفس عمل الرجل بكفاءة مماثلة أو أفضل، "طبيبة، مهندسة، مدرسة، وأستاذة في الجامعة"، لافتًا إلى أن عمر المرأة في كل بلاد العالم يزيد من 10-15 سنة على عمر الرجل.

وأشار إلى أن المرأة نسبة إصابتها بالاكتئاب تتراوح ما بين 16 و20٪، فيما تتراوح ما بين 10 و11٪ في عمر الرجل، كما أنها تعاني من الاكتئاب بسبب الإجهاض بنسبة 25٪، مشيرا إلى أن الاكتئاب يبدأ بأعراض جسدية.

ولفت إلى أن الصحة النفسية هي مرادفة للرضا النفسي، ولجودة الحياة، وأنها أساس الأخلاق.

ونوه بأن منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية تعرف القدرة النفسية، على أنها القدرة على التكيف مع ضغوط وكروب الحياة بالصمود والمرونة والتحكم في العصبية، أي إدارة الغضب، موضحًا أن الصحة النفسية تشمل القدرة على العمل والعطاء بحب وإتقان، وأن تتواكب القدرات مع التطلعات، وحرية التعبير وأحساس الفرد بأن له قيمة واحترام في المجتمع.