منها الترمس.. 7 وجبات خفيفة تساعدك على فقدان الوزن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

يشعر متبعي الدايت عادة بالجوع أثناء الوجبات ما فيلجأون إلى تناول وجبات إضافية للتخلص من ذلك الشعور ما يهدد باكتساب سعرات حرارية إضافية، لذا يحتاجون إلى سناك صحية تساعدهم على الشبع وفي نفس الوقت تكون سعراتها الحرارية قليلة.

الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، يقدم أبرز الأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها بين الوجبات وتكون سعراتها الحرارية قليلة، وفي نفس الوقت تكون غنية بالألياف لتساعد على الشعور بالشبع.

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