عادات يومية خاطئة تسبب انتفاخ القولون.. أغربها مضغ اللبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي
يعد انتفاخ القولون من أكثر المشكلات المزعجة التي تصيب الجهاز الهضمي، وتسبب الشعور بالضيق والحرج خاصة عند تراكم الغازات في البطن، فضلا عن الشعور بالألم.
وعادة ما يحدث انتفاخ القولون بسبب اتباع بعض العادات الخاطئة، ويحتاج الأمر إلى التوقف عن تناول بعض الأطعمة والابتعاد عن السلوكيات المسببة هذه المشكلة الصحية، وفقًا لموقع "Health line".
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