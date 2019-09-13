تعرف على تخفيضات الماركات العالمية للملابس الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

إذا كنت تبحث عن شراء الماركات العالمية الخاصة بالملابس والإكسسوارات بأفضل الأسعار، فعليك متابعة أهم التخفيضات والعروض خاصة في فترات تغير الفصول، لذلك يستعرض لكم "الخليج 365" أبرز التخفيضات على الملابس الشتوية والصيفية في الماركات العالمية للملابس مثل مثل "زارا"، "أتش أند أم"، "بيرشيكا"، بول اند بير"، "أل سي وايكيكي":

lc Waikiki:

يقدم بيت الأزياء التركي تخفيضات تصل إلى 70% على بعض القطع الشتوية والصيفية والتي تضم الملابس النسائية والرجالية والأطفال:

-فستان يبدأ سعره من 180 الي 300 جنيه.

-بلوزة تبدأ من 100 إلى 250 جنيه.

-فستان للمرأة الحامل يبدأ من 230 إلى 400 جنيه.

بلوفر شتوي تبدأ من 200 إلى 500 جنيه.

بنطلون نسائي يبدأ من 150 إلى 400 جنيه.

تيشيرت رجالي يبدأ من 140 إلى 250 جنيه.

شورت شبابي جينز يبدأ من 240 إلى 370 جنيه.

شورت شبابي قماش يبدأ من 120 إلى 230 جنيه.

بنطلون رجالي قماش يبدأ من 200 إلى 400 جنيه.

بنطلون رجالي جينز يبدأ من 250 إلى 500 جنيه.

pullandbear:

يقدم تخفيضات على القطع الصيفية فقط تصل الي 30% للسيدات والرجال، ومن ضمنها:

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فستان يبدأ سعره من 200 إلى 490 جنيه.

بلوزة تبدأ من 300 إلى 600 جنيه.

بنطلون يبدأ من 350 إلى 600 جنيه.

تيشيرت رجالي يبدأ من 140 إلى 250 جنيه.

شورت شبابي جينز يبدأ من 240 إلى 570 جنيه.

شورت شبابي قماش يبدأ من 120 إلى 330 جنيه.

بنطلون رجالي قماش يبدأ من 200 إلى 400 جنيه.

بنطلون رجالي جينز يبدأ من 300 إلى 500 جنيه.

محال H&M:

يقدم تخفيضات للملابس الشتوية فعند شراء بمبلغ 4000 وتحصل على قيمة إضافية 1000 مجانية:

فستان يبدأ سعره من 800 إلى 1200 جنيه.

بلوزة تبدأ من 500 إلى 800 جنيه.

فستان للمرأة الحامل يبدأ من 800 إلى 1400 جنيه.

بلوفر شتوي تبدأ من 500 إلى 1600 جنيه.

بنطلون رجالي قماش يبدأ من 750 إلى 100 جنيه.

بنطلون رجالي جينز يبدأ من 600 الي 800 جنيه.