من أسبوع الموضة في نيويورك: مجموعة براندون مكسويل لربيع 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 07:40 مساءً - جاءت أزياء براندون مكسويل Brandon Maxwel مغايرة لمجموعاته السابقة، وذلك خلال مجموعته لربيع 2020 الذي قدمها ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول من الشهر الجاري.
وجاءت أزياء براندون مكسويل مغايرة لمجموعاته السابقة، حيث طغى الجينز على الإطلالات وأعطى لمسة حيوية على المجموعة بأكملها، كما أكثر من الألوان الجريئة والقصات التي تنوعت بين التنانير القصيرة والشورتات والفساتين الطويلة التي تناسب إطلالات النهار والسجادة الحمرا.
شاهدوا بعض الصور من مجموعة تداشي شوجي مكسويل Brandon Maxwell لربيع 2020.
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