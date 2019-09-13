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الفنانة السورية إمارات رزق تعلن انفصالها

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بعد زواج دام لست سنوات، أعلنت الممثلة السورية، إمارات رزق، انفصالها عن زوجها الفنان حسام جنيد.

"أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكنه تم بيني وبين حسام، أتمنى التوفيق لـ "أبو وطن"، وإن شاء الله ستكون حياته المستقبلية أحسن بالنسبة له ولي" بهذا المنشور كشفت رزق عن خبر انفصالها.

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وطلبت رزق من متابعيها عدم طرح أي أسئلة أو وضع تعليقات بخصوص، موضوع طلاقها.

لم تكن "رزق" وحدها من أعلنت خبر الانفصال بل أن زوجها حسام جنيد أيضا أعلن عن الانفصال، من خلال منشور كتبه على صفحته على موقع "فيسبوك"، كما تمنى التوفيق لـ "أم وطن"، وأن يكون القادم في الحياة أفضل لهما.

يذكر أن للطليقين طفلان هما وطن وإحساس، وقد سبق لهما أن عاشا خلافات عائلية في السنة الماضية.

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