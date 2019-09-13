على طريقة آيتن عامر.. طريقة عمل بان كيك الموز للمدرسة

مع دخول المدارس، تقع العديد من الأمهات في حيرة تجهيز الأطعمة السريعة لأولادهن، خلال فترة تواجدهن بالمدرسة.

وتلجأ العديد منهن لتحضير المخبوزات بدلًا من الساندوتشات المعتادة، ويعد البان كيك واحد من أهم خيارات البعض، لاحتوائه على عديد من العناصر الغذائية المهمة، فضلًا عن مذاقه الشهي، وسرعة تحضيره.

ومن جانبه، قدمت الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، طريقة عمل بان كيك الموز الشهي.

المكونات

موزة مهروسة

بيضة

رشة قرفة

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فانيليا

ملعقتان شوفان مطحون

طريقة تحضيره

في وعاء عميق، اخلطي جميع المكونات معا، حتى تحصلين على خليط سميك.

احضري طاسة، غير قابلة للالتصاق، وضعي ملعقة زيت على نار متوسطة.

قومي بصب الخليط جزء جزء، على هيئة أقراص، واحرصي على نضج الوجهين.

قدميه ساخنًا، وزينيه بالعسل الأبيض، أو السكر البودرة.