آل طلعت زكريا وهنا الزاهد.. حكاية أسرة جمعها الحب 13 عاما

اتجهت أنظار الجميع أمس وأول أمس نحو الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي حيث حفل العرس الأسطوري، وكانت أولى الصور التي انتشرت لعقد القران قد نشرتها الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا وكذلك أولى هدايا الزفاف.

ونشرت "إيمي" صورة الهدية التي تلقتها العروس عبر حسابها على "انستجرام"، وهي عبارة عن "منديل الزواج" مطرز عليه اسم "هنا و فهمي"، وكتبت قائلة: "مبروك يا أحلى عروسة".

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العلاقة التي جمعت بين "هنا" و"إيمي" لم تكن حديثة العهد حيث مجال التمثيل، فهناك علاقة تربط عائلة هنا الزاهد بعائلة الفنان طلعت زكريا، فهنا كبرت على يد الأخير كونه زوج والدتها السابق لسنوات طويلة، ولذلك تربط بإيمي وعمر طلعت زكريا علاقة أخوة وصداقة.

لم تكن "إيمي" وحدها من حضرت الحفل، بل حرص شقيقها عمر ووالدها الفنان طلعت زكريا على حضوره أيضا.

وفي منتصف العام الماضي، أعُلن انفصال الفنان طلعت زكريا عن زوجته شيرين المنزلاوي في هدوء شديد، وتم الطلاق في حضور عدد من أفراد العائلة، بعد زواج استمر لأكثر من 13 عاماً.

وتعد والدة هنا الزاهد هي الزوجة الثانية للفنان طلعت زكريا، بعد زوجته الأولى والدة نجليه والتي لا تزال على ذمته حتى الآن.

وقالت هنا الزاهد، في إحدى حواراتها التليفزيونية، إنها وشقيقتها فرح عاشا مع الفنان طلعت زكريا باعتباره في مثابة والدهما، وأنها لا زالت تناديه "بابا" لأنه هو من قام بتربيتها مع أبنائه.