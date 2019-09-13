أبرز عروض أسبوع الموضة في نيويورك لربيع 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

مع انتهاء أسبوع نيويورك للموضة لموسم ربيع وصيف 2019-2020، حرص عدد من مصممي الأزياء، ودور الأزياء العالمية على تقديم أفضل ما لديهم، والخروج بتصاميم مميزة وصيحات مبتكرة.. يستعرض لكم "الخليج 365" أبرز عروض الأزياء في أسبوع نيويورك للموضة.

-علامة الأزياء moschino

بتصاميم عصرية وأنيقة مستوحاة من حقبة الثمانينيات قدم مصمم الأزياء "جيرمى سكوت" مبتكر علامة الأزياء الشهيرة moschino مجموعته الجريئة، في عروض اليوم الأول لأسبوع الموضة بنيويورك لربيع وصيف 2020.

فرأينا عارضات الأزياء بالشعر المستعار ذو الألوان الزاهية المستوحاة من تسريحات الشعر لفرق "الروك أند رول" الشهيرة في الثمانينات، والتي تناسبت مع التصاميم الجريئة والألوان الصارخة.

تنوعت التصاميم بين الفساتين القصيرة، وصيحات الجاكيت على شكل فستان، والمايوهات، والبدل الرسمية للرجال والنساء، فاعتمد الصيحات والطبعات الرائعة التي تعود إلى حقبة الثمانينيات.

واستخدم جيرمى سكوت الألوان الجريئة بكثرة لتناسب أجواء الربيع مثل درجات النيون، والميتاليك، والأقمشة للامعة، والستان، والتول والأورجانزا، والجلد المعدني.

ولفت الأنظار اعتماده صيحة البوت للامع بألوانه المختلفة وتنسيقه مع جميع الأزياء، وحرص على التنوع بين موديل البوت القصير المناسب للبدل النسائية والرجالية، واعتماد البوت الطويل الممتد إلى الركبة مع الفساتين القصير والجواكت.

-عرض أوسكار دي لارنتا

قدم أوسكار دي لارنتا مجموعة رائعة لربيع وصيف 2020، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، واستوحى كل من لورا كيم وفرناندو جراسيا الرؤساء الإبداعيين للدار تصميمات المجموعة من ثقافة أمريكا اللاتينية.

ضمت المجموعة 60 تصميم مختلف عن باقي العروض التي رأيناها في أسبوع الموضة، فالأزياء اليومية لهذه المجموعة اتسمت بالفخامة والرقي.

تميزت المجموعة بألوانها الزاهية التي تناسب أجواء الربيع والصيف، والنقشات والطبعات الحيوية، والرسوم النباتية ونقوش الفلورال، واعتمدت بشكل كبير على أقمشة الشيفون الخفيفة والدانتيل والحرير، والكتان، والكوريشة.

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رأينا القفاطين بتصاميمها المختلفة، والفساتين الطويلة والقصيرة، والبليزر، وقبعات الرأس الكبيرة التي أُدخل عليها الطابع العملي، كما اعتمد أيضا في بعض التصاميم على الشراريب والكشاكش والزخرفات، وتنوعت الألوان بين الزهرى، والأبيض، والزيتي، ودرجات البرتقالي، والأصفر.

- عرض أزياء كارولينا هيريرا

قدم بيت أزياء كارولينا هيريرا carolina Herrera" مجموعة مميزة من أزياء ربيع 2020، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، فرأينا الجمع بين التصاميم الفضفاضة بأسلوب أنثوي عصري والتركيز على القصات المريحة المناسبة لجميع الأوقات.

ضمت المجموعة تشكيلة رقيقة ومميزة من الفساتين، التي تم تصميمها من أقمشة الحرير الرقيقة المناسبة للصيف والعطلات، وحرصت على إضفاء طابع خاص من البهجة على تصاميمها التي اعتمدت في معظمها على الأقمشة المزخرفة والألوان الزاهية لتناسب أجواء الربيع.

تنوعت التصاميم بين الفساتين الطويلة بقصات كلاسيكية والبدل الرسمية، والكروب توب، والتنانير الطويلة بقصاتها الحيوية وألونها الزاهية مع الزخرفات الهندسية وطبعات الورد، كما ضمت المجموعة بعض القطع المناسبة للمناسبات الرسمية والقمصان بتصاميم بسيطة.

ظهرت نقشات البولكا المنقطة بألوان مختلفة وطبعات الورد، وتطريزات الأزهار ثلاثية الأبعاد، كما عرضت مجموعة من الفساتين ذات الأكمام المنفوخة والمعاطف الصيفية الطويلة.

- عرض زيمرمان:

بالعودة للستينيات وبتصاميم عصرية قدمت مصممة الأزياء نيكي زيمرمان مجموعتها الرائعة لربيع وصيف 2020، خلال فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك.

رأينا التصاميم الخاصة بدار زيمرمان، تعود بينا إلى أزياء الستينيات بلمسة أنيقة تناسب المرأة العصرية، وأكثر ما ميز العرض أجواء الحيوية والطاقة الإيجابية التي سيطرت على التصاميم.

تنوعت الأزياء بين التصاميم ذات النقشات الاستوائية والطبعات الملونة الحيوية، والقطع الخفيفة المناسبة لأجواء الصيف والعطلات، وحرصت على الإكثار من استخدام الأقمشة الناعمة، كالحرير والستان والدانتيل.

ضمت المجموعة تصاميم مميزة من التنانير الطويلة، والكارديجان، والفساتين، والكروب توب، وأثواب السباحة، واعتمدت في معظم الأزياء على الكشاكش المزينة على الأطراف والياقات العالية والأكمام المنفوشة، وستايل البوهيمى.