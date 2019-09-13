"لا تفرطي فيه".. غسول الأرز كنز جمال بشرتك وشعرك

الكثير من السيدات لا يعلمن فائدة غسول الأرز الأبيض فيتخلصن منه فورًا، وتقدم "هُن" في التقرير التالي فوائد غسول الأرز على الشعر والبشرة طبقًا لموقع "phanganist".

وحسب الموقع فإن للأرز فوائد لا تصدق على الشعر كما أظهرت بعض الدراسات الحديثة، إذ أنه يساعد على تحسين جودة الشعر وتقليل سقوطه، كون عنصر ماء الأرز يحتوي على محلول "إينوسيتول" ، وهو كربوهيدرات يساعد على إعادة تأهيل الشعر التالف وحماية الشعر من التلف.

وأثبتت الدراسة أن تقنية النسخ المتطابق المتقدمة بقاء الإينوسيتول في الشعر حتى بعد الغسيل والحفاظ على الشعر لامعًا بشكل طبيعي، بالإضافة إلى ذلك، الأحماض الأمينية في ماء الأرز تقوي جذور الشعر، وتضيف الحجم وتجعل الشعر ناعمًا.

وبخلاف الفوائد الجامة التي ذكرها الموقع" على الشعر، فهناك كذلك فوائد أخرى خاصة بالبشرة حيث أن مياه الأرز لها تأثير كبير على تبريد البشرة وتهدئتها، وغالبًا ما تستخدم لتخفيف حروق الشمس وحروق الجلد.

يحتوي ماء الأرز أيضًا على خواص علاجية ومكونات مضادة للأكسدة ووفرة من المرطبات الطبيعية التي تساعد جميعها على تحسين الدورة الدموية، وتساعد على منع البقع العمرية ومكافحة الالتهابات، كل هذه العوامل تعزز صحة البشرة وترطيبها وتبدو خالية من العيوب العمرية.

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لم يكن ماء الأرز فقط الذي يساعد على تجديد خلايا البشرة وإعادة نضارتها، بل أن ماء الأرز المخمر "المنقوع" هو الآخر له فوائد كونه غني بمضادات الأكسدة والمعادن وفيتامينات ب وفيتامين E، ولذلك يساعد على تجديد الخلايا ويساعد البشرة على أن تبدو أكثر إشراقًا وأصغر سنا وأكثر صحة.

فوائد أخرى ذكرها الموقع لماء الأرز المخمر، ومنها تقليل المسام، وتقليل الخطوط والتجاعيد وتقوية البشرة.

لتحضير ماسك ماء الأرز، ستحتاج إلى نصف كوب من الأرز + 2 كوب ماء، وكل ما عليك لتحضيره هو غسل الأرز بكوب واحد من الماء لإزالة الأوساخ وتنظيف الأرز، ثم ضع الأرز في وعاء وأضف الماء وانقع الأرز لمدة 10-15 دقيقة، وحرك الماء وفرك الأرز برفق حتى يصبح الماء عكر ثم صفي الماء في وعاء نظيف واستخدميه على الشعر والبشرة.

يمكنك تركه ليتخمر أكثر مما يجعله يعطي المزيد من الفوائد، بعد تركه في درجة حرارة الغرفة مده تستغرق من 24 إلى 48 ساعة، اعتمادًا على درجة الحرارة، وكلما زادت درجة حرارة الغرفة كلما كان التخمير أسرع.

يمكن استخدام ماء الأرز يوميًا للبشرة للحصول على نتائج رائعة، ولكن للعناية بالشعر يوصي بالتطبيق مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام الشامبو.

يمكن استخدام ماء الأرز كعنصر مقوي بإضافة زيت اللافندر الممزوج بعصير الليمون، وتنصح الدراسة بعد غسل الشعر بالشامبو يتم شطفه بماء الأرز وفركه وتركه لمدة 4-5 دقائق، ثم يتم شطفه جيدًا .