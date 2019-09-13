سريلانكي يشنق نفسه في فيديو "لايف" مع حبيبته

"من الحب ما قتل"، جملة تعبر بشدة عم تؤول إليه الأمور بين المحبين، آخرها ما أقدم عليه شاب سريلانكي يعيش في دولة الكويت، حيث قرر التخلص من حياته شنقا، ولكنه فعل ذلك بطريقة غير تقليدية.
في بث مباشر مع حبيبته فتح الشاب السريلانكي كاميرا هاتفه، ثم انتحر، كان في حالة هستيرية بحسب ما قالت الفتاة للشرطة، وبحسب ما جاء في صحيفة "الراي" الكويتية.
محبوبته تعيش معه في نفس البناية، وتجمعهما قصة حب قديمة، وخلال الفيديو كان الشاب في حالة غير طبيعية، وكان يصور نفسه خلال عملية الانتحار شنقا، وقالت الفتاة إنها حاولت منعه ولكن دون جدوى.
هرولت الفتاة إلى بيت حبيبها وحاولت كسر الباب إلا أنها لم تفلح سوى بمساعدة أحد الجيران من دولة باكستان، وتعدت الباب إلى الداخل، وحاولت أنقاذه وإنعاش قلبه إلا أنها لم تفلح.
وقالت إنها لا تعرف لماذا أقدم حبيبها على الانتحار.
وانتحر الشاب أمام عيني خطيبته، حيث كان معلقا من رقبته في السقف بحسب الفيديو، ونقل رجال الأمن فور وصولهم الرجل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة عند وصوله إليها.
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