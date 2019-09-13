لسانك حصانك.. ريهام سعيد تدخل في مشادة كلامية مع متابعيها: أنا مغلطتش

دخلت الإعلامية ريهام سعيد، في مشادة كلامية مع أحد متابعيها بعدما وجه إليها نصيحة بمراجعة نفسها، عبر منشور وضعته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كانت ريهام، نشرت صورة مكتوب عليها: "أنت السند يا الله" في إشارة للأزمات التي تمر بها حاليًا، وكان آخرها حظر ظهورها إعلاميا لمدة عام حلقة برنامجها "صبايا" التي تحدثت من خلالها عن "مرضى السمنة".

فعلق أحد المتابعين على الصورة قائلًا: "من وضع نفسه مواضع الشبهات لا يلوم من أساء الظن به أعتقد أن 5 أو 6 مشاكل كبيرة خلال سنتين يحتاج وقفه تجاه نفسك، هل من المعقول كلهم خطأ وأنت صح إني احترمك والله، وأتمنالك الجيد لكن للإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره".

وردت ريهام سعيد، قائلة: "5 أو 6 اللي هما إيه؟ هي مشكلة فتاه الزفت اللي سما كانت مأجراها عشان تاخد فلوس إيه تاني؟ أنا لو وقفت مع نفسي هاكرم نفسي كل يوم.. حضرتك طبعًا عمرك ما اتفرجت على اللي البرنامج ولا تعرف بفضل الله عملنا ايه".

Advertisements

بينما علق متابع آخر على الصورة، قائلًا: "لسانك حصانك يا ريهام أوزني كلامك دايمً قبل مايطلع منك، واتحكمي دايما في أعصابك مع ضيوفك مهما كانوا هي دي المهنية وشغل التوك شو".

فعلقت عليه بالرد "ريهام" قائلة: "أنا مغلطش ومصممة على كل كلمه قلتها أنا ممكن أحلف أن أنت ولا اتفرجت على الحلقة ولا تعرف أنا كان قصدي، مين ولا بقول الكلام ده ليه أنا كنت بكرر كلام الناس قالوه عن نفسهم وبعدين أنت شايف العمليات تقف والأطفال تموت والناس تضيع عشان قلت التخان اللي فوق الـ200 كيلو شكلهم وحش؟".

أزمات ريهام سعيد

وبدأت أزمات الإعلامية ريهام سعيد منذ مرضها، وتغيبها عن الشاشة لفترة من الزمن، ووصفت منطقة مرضها بـ"مثلث الموت"، وذلك قبل أن تمثل للشفاء وتعود للشاشة من جديد، وتقدم برنامجها.

إلا أن الأزمات لم تتوقف، فقد تحدثت في إحدى حلقات برنامجها "صبايا" عن مرضى السمنة، ووصفتهم بـ"ميتين" و"العبء على الدولة"، الأمر الذي عرضها للهجوم والانتقادات، وأيضًا قدم المجلس القومي للمرأة بلاغًا ضدها.

فأعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة إيقاف برنامجها "صبايا"، ومن ثم خرجت الإعلامية ريهام سعيد في بيان لها، أعلنت من خلاله اعتزالها العمل الإعلامي، قائلة : "عمري ما هشتغل في العمل الإعلامي تاني".

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حظر ظهور "ريهام" على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.