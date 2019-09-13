العروسة على أكتاف الرجال.. مغربيان يحتفلان بحنتهما بـ"المايوه"

قرر زوجان مغربيان الخروج عن المألوف، والاحتفال بحنتهما، بطريقة مختلفة لم يتطرق إليها أحد.

اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الاحتفال غريبا من نوعه، ومخالفا للعادات والتقاليد المغربية بشكل خاص، والعربية بشكل عام، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".

كانت العروس ترتدي "مايو"، في حفل الزفاف من اللون الأبيض، وهو ما يخالف العادات المغربية بظهور العروس في ليلة الحنة بالملابس التقليدية الرسمية، وفي بداية الفيديو كانت محمولة على أكتاف بعض الرجال.

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فيما كان العريس كذلك بملابس البحر، وقفز الثنائي في حمام السباحة على نغمات الأغاني، والتقيا في حمام السباحة، ليبدآ معا الاحتفال بالعرس.

ويظهر أيضًا بالفيديو مجموعة من أصدقاء العروسين حضروا الحفل وهم في حمام السباحة.