قرر زوجان مغربيان الخروج عن المألوف، والاحتفال بحنتهما، بطريقة مختلفة لم يتطرق إليها أحد.
اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الاحتفال غريبا من نوعه، ومخالفا للعادات والتقاليد المغربية بشكل خاص، والعربية بشكل عام، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
كانت العروس ترتدي "مايو"، في حفل الزفاف من اللون الأبيض، وهو ما يخالف العادات المغربية بظهور العروس في ليلة الحنة بالملابس التقليدية الرسمية، وفي بداية الفيديو كانت محمولة على أكتاف بعض الرجال.
فيما كان العريس كذلك بملابس البحر، وقفز الثنائي في حمام السباحة على نغمات الأغاني، والتقيا في حمام السباحة، ليبدآ معا الاحتفال بالعرس.
ويظهر أيضًا بالفيديو مجموعة من أصدقاء العروسين حضروا الحفل وهم في حمام السباحة.
كانت هذه تفاصيل خبر العروسة على أكتاف الرجال.. مغربيان يحتفلان بحنتهما بـ"المايوه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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