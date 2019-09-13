شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها برفقة زوجها الفنان شريف سلامة، على أحد الشواطئ.
وعبرت الصورة عن توديع الثنائي لنهاية فصل الصيف، من خلال الإجازة التي يقضونها في السفر إلى أحد الشواطئ.
وتلقت داليا مصطفى العديد من تعليقات متابعيها على الصورة: "أحلى زوجين الله يحفظكم" "ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم" "ربنا يحميكم فيكم شبه من بعض جدًا".
وداليا مصطفى تشارك حاليًا في بطولة مسلسل "حواديث الشانزليه"، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ومن بطولة إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال.
كانت هذه تفاصيل خبر على شط البحر.. داليا مصطفى تودع الصيف برفقة شريف سلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.