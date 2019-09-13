احترس.. البطاطس تتحول إلى "سم" في هذه الحالة

على الرغم من احتواء الخضروات والفواكهة على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لجسم الإنسان، إلا أن بعضها يمكن أن يشتمل على مواد سامة، قد تؤدي إلى الوفاة.

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي تحتوي على المواد السامة، وفقا لما نشره موقع "سي إن إن":-

تتضمن الكثير من أنواع الفاصولياء على المواد السامة، وتتكاثر هذه المواد بشكل كبير في الفاصولياء الحمراء النيئة.

تسبب المواد السامة بفاكهة القلنباق أمراض عصبية، ولكن الكِلى قادرة على إخراجها من الجسم، والتخلص من ضررها.

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تتحول البطاطس إلى طعام سام، إذا بدأت البراعم بالخروج منها، أو عندما يصبح لونها أخضر.

يتضمن قصب السكر القديم أو المُصاب بالتعفّن على مواد مضرة، قد تؤدي إلى الإصابة بالتسمم.