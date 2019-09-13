احتفلت الفنانة نشوى مصطفى، بزفاف ابنتها "مريم" بالأمس، وسط عدد من أصدقائها الفنانين.
وبحسب مقطع فيديو نشره برنامج "عرب وود"، ظهرت فيه نشوى مصطفى وهي ترقص على أغنية "السود عيونه" للمطرب مصطفى قمر، الذي قدم عددا من أغانيه في حفل الزفاف، وشارك "نشوى" في الرقص زوجها "طارق".
كما تفاعل الفنانون مع نغمات أغنية مصطفى قمر، منهم الفنانين مها أحمد ومنال سلامة وداليا البحيري.
وكانت الفنانة نشوى مصطفى احتفلت بخطوبة ابنتها "مريم" في يناير الماضي، وسط أجواء عائلية، كما أنها احتفلت أيضًا بزفاف ابنها "عبد الرحمن" الذي كان في شهر يوليو الماضي، وقدمت له أغنية خاصة بصوتها.
كانت هذه تفاصيل خبر على أنغام "السود عيونه".. نشوى مصطفى ترقص مع زوجها في حفل زفاف ابنتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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